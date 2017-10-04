Глава Каталонии объявит о независимости от Испании в ближайшие дни‍

По словам Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".





На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.





Референдум о независимости Каталонии, не признанный испанскими властями и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, состоялся первого октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Испанское правительство обвинили каталонские власти в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.



