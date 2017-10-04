Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
4 октября 2017, 09:58
Форман вызвал 65-летнего Сигала на поединок. Он предложил актеру 10-раундовый бой, при этом сам Форман обещал только боксировать, а сопернику разрешил пользоваться любыми приемами.
Бывший чемпион мира по боксу, американец Джордж Форман объяснил, зачем вызвал на поединок актера Стивена Сигала, сообщает Lenta.ru. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Сигал и правда умеет драться. Он действительно хорош и достаточно большой, чтобы постоять за себя. Почему я не вызвал Жан-Клода Ван Дамма? Я слишком стар для него», — отметил 68-летний Форман.
Ранее 3 октября Форман вызвал 65-летнего Сигала на поединок. Он предложил актеру 10-раундовый бой, при этом сам Форман обещал только боксировать, а сопернику разрешил пользоваться любыми приемами.
Сигал владеет черным поясом по айкидо и занимается боевыми искусствами на протяжении долгого времени. В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство.
Форман — двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в тяжелом весе. В его активе 76 побед (68 нокаутом) при 5 поражениях в 81 бою на профессиональном ринге.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
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