Причины топливного кризиса "Осень 2017"

У каждого ЧП есть имя, фамилия и отчество.

Это «правило жизни» Лазаря Кагановича, наркома железнодорожного транспорта СССР, хорошо подходит к сложившейся ситуации с бензином в Казахстане.





Ежегодно все НПЗ встают на ремонт. В этом году первоначальный график остановок заводов на планово-профилактические работы выглядел так:

ПКОП с 20 марта по 1 мая, ПНХЗ с 1 июня по 7 июля, АНПЗ с 18 августа по 16 сентября. Этот график утверждается Министерством энергетики с учетом поведения рынка или как это у них называется «прогнозного баланса производства и потребления для избежание дефицита ГСМ во время остановок».





10 мая «КазМунайГаз» обратился в министерство с просьбой о переносе сроков остановки ПНХЗ на сентябрь-октябрь. Из письма видно, что специалисты национальной компании считают, что перенос окажет положительное влияние на обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка Казахстана. Можно предположить, что министерство пошло на поводу у КМГ и скорректировало график ППР.





Правда, реальной причиной переноса работ послужил банальный срыв сроков завершения модернизации. Во время остановки завода планировалось подключение всех объектов модернизации к системе завода. Данная информация подтверждается и отчетом выездной комиссии.





Нет смысла отрицать, что на сегодняшний день запасы бензина марки АИ-92/93 на внутреннем рынке падают. Так, если на 1 июня запасы бензина марки Аи-92/93 составляли 208,3 тысяч тонн, то на 29 сентября всего 125 тысяч тонн, и они стремительно снижаются. Министерство энергетики вынуждено принимать экстренные меры. Ведуться переговоры с коллегами из министерства энергетики России. С «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпромом» заключены договоры о скорейшей поставке топлива на рынок Казахстана. На максимальную мощность запустили «ПетроКазахстан».





При этом еще 11 сентября, задолго до текущего кризиса, прошло совещание, где «КазМунайГазОнимдери» и «KazMunayGazTrading» было рекомендовано организовать поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, так как мог появиться дефицит, но даже к 3 октября каких-либо поставок нефтепродуктов российского производства для последующего обеспечения сетей КМГ и сторонних покупателей нет.





Стоит отметить, что по состоянию на 3 октября самая критичная ситуация в сети АЗС КМГ и сетях, зависимых от поставок Павлодарского НПЗ, на остальных топливо отгружают без каких-либо ограничений. В штатном режиме работают сети «Синойл», «ГазПромКазахстан». При этом из 4- крупных сетей.





Позиция КМГ вызывает удивление. Если вы останавливаете свои заводы один за одним, АНПЗ с 18 август по 16 сентября, а ПНХЗ с 20 сентября по 25 октября, то должны хоть как-то подстраховаться, сделать запас. Именно в результате таких непродуманных и опрометчивых действий вся страна сейчас испытывает трудности, а властям приходится идти на экстренные меры.





При этом вместо решения малых задач КМГ ставит перед собой задачи большие - переделить рынок авиатоплива. Так, неделю назад, 22 сентября, в министерстве по инвестициям и развитию прошло совещание по вопросам перехода к потреблению авиатоплива JET А-1. Говорят, что отечественные НПЗ готовы полностью покрыть потребности отечественного авиарынка в новом типе керосина. Теперь дело за малым – подготовить инфраструктуру.





Согласно требованиям, новое топливо не может храниться в тех же емкостях, что используются сейчас ТС-1. Как мы видим, отечественные предприятия крайне ненадежны и в случае кризиса ,сравнимого с текущим, где мы будем брать керосин для самолетов или под каждый кризис будем перенастраивать хранилища?





Тем более, мы уже видим, какое положительное влияние на обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка могут оказывать специалисты КМГ.



