Полицейские считают что мундиаль приведет к увеличению наркотрафика через Казахстан

Главным спортивным событием будущего года станет чемпионат мира по футболу FIFA. Но при этом мундиаль может обернуться ухудшением криминальной ситуации. Российские полицейские прогнозируют, что в дни проведения чемпионата через границу РФ и Казахстана возрастет поток незаконного провоза наркотиков.





В Семее состоялась встреча сотрудников правоохранительных органов на транспорте приграничных регионов Казахстана и России, которая собрала представителей Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также Алтайского края РФ. Одной из главных тем обсуждения стали методы борьбы с распространением наркотиков, передает корреспондент BNews.kz





«Незаконный оборот наркотиков из года в год принимает все более массовый характер. Геополитическое положение Казахстана активно используется в качестве транзитного коридора для перевозки героина из Афганистана в Россию и далее в Европу», — подчеркнул первый заместитель начальника ЛОВД на станции Семей Андрей Винтер.





Не отрицают очевидного и в России. Более того, по словам стражей порядка, проблем добавит предстоящий чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России летом будущего года. Впервые самый популярный футбольный чемпионат пройдет в стране, расположенной одновременно в Европе и Азии. Стоит ли говорить, что мундиаль на территории России привлечет огромное число болельщиков из ближайших стран. Под этим прикрытием потянутся через границу и наркоторговцы.





«Досконального обсуждения требуют вопросы незаконного оборота наркотиков, а в преддверии чемпионата мира по футболу, я думаю, этот вопрос встанет во главе угла на территории как России, так и Казахстана», — заявил начальник Алтайского линейного управления МВД РФ Артем Кирпиченко.





По словам российских стражей порядка на транспорте, чаще всего в приграничных регионах двух странах провоз наркотических средств обнаруживается в поездах следованием Алматы-Новосибирск. В связи с этим российская сторона предложила обмениваться информацией о лицах, которые когда-либо были задержаны в связи с незаконным сбытом наркотиков, что позволит изначально определять людей с криминальной «патологией» в сфере наркобизнеса уже при пересечении ими границы.





«Хотелось бы также произвести обмен информацией по интернет-магазинам, которые осуществляют сбыт наркотических средств на территории наших стран. Те, кто работает в оперативных службах, прекрасно понимает схему электронных кошельков. Кроме того, появились другие организации, через которые можно переводить средства за наркотики, и в результате получается интернет-сбыт. Это глобальная проблема обоих государств», — подчеркнул Артем Кирпиченко.





Помимо этого, стражи порядка на транспорте решили выйти в законодательные органы власти двух стран с предложением по разработке документов, которые бы позволили организовывать совместные оперативно-розыскные мероприятия и вести контроль над незаконными поставками наркотических средств.





«Бесспорно, глобальную проблему незаконного оборота наркотиков невозможно преодолеть в одиночку, а решающее значение в борьбе с этим мировым злом имеет международное сотрудничество. Складывающаяся на территории Казахстана и России оперативная обстановка диктует необходимость развития взаимодействия наших стран в области противодействия наркоугрозе», — отметил начальник линейного отдела внутренних дел на станции Семей ДВД на транспорте МВД РК Ерик Батталов.





"В обеспечении правопорядка на транспорте мы — партнеры. Не существует границ у трансграничной преступности. Поэтому не должно существовать и каких-то границ у наших служб, — констатировал глава Алтайского линейного управления РФ.



