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В Турции арестовали сотрудника генконсульства США

5 октября 2017, 09:42

Арестованный сотрудник американского генконсульства обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Суд в Стамбуле удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщает RT.

Арестованный сотрудник американского генконсульства обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Кроме того, он подозревается в связях с бывшим прокурором Турции и офицерами полиции, расследовавшими дело о коррупции в декабре 2013 года, которое могло быть инициировано Гюленом.

Ранее в Турции выдали ордер на арест 35 подозреваемых в связях с Гюленом журналистов.

Фото: Trend

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