В Турции арестовали сотрудника генконсульства США

Суд в Стамбуле удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO , сообщает , сообщает RT





Арестованный сотрудник американского генконсульства обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.





Кроме того, он подозревается в связях с бывшим прокурором Турции и офицерами полиции, расследовавшими дело о коррупции в декабре 2013 года, которое могло быть инициировано Гюленом.





Ранее в Турции выдали ордер на арест 35 подозреваемых в связях с Гюленом журналистов.



