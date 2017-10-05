12 идей Илона Маска: сумасшествие или гениальность?

Ниже мы собрали 14 сумасшедших идей Маска обо всем на свете – от искусственного интеллекта до полетов на Марс.

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, смотрит на мир и на вселенную не так, как другие люди , сообщает " , сообщает " Вести.Экономика ".





В пятницу он поделился своими планами использовать ракету SpaceX для транспортировки человека из одной точки планеты в другую всего за 30 минут.





Кто-то считает, что он просто сумасшедший. Кто-то уверен в том, что он гений. Возможно, в нем есть немного и того и другого.





Многие считают Маска человеком странным и, что называется, "не от мира сего", и подтверждений тому множество.





Так, его мать пожаловалась на то, что хотела купить электрокар Model 3 и была уверена, что он достанется ей быстро, то есть не придется, как и всем, стоять "все эти длинные очереди".





Однако Маск предложил своей 69-летней матери скромно занять место в общем списке и смиренно дожидаться своей очереди.





Однако интересно послушать то, о чем он говорит.





Ниже мы собрали 14 сумасшедших идей Маска обо всем на свете – от искусственного интеллекта до полетов на Марс.





Маск говорит, что хочет начать отправку людей на Марс к 2024 г.





"Мы развиваем грузовые полеты на Марс, на которые могут рассчитывать и люди", – заявил он в июне 2016 г.





Первый такой полет он пообещал уже в 2018 г., второй – около 2020 г.:





"Я думаю, что если все пойдет по плану, то мы сможем запустить людей в 2024 году, а вернутся они в 2025 году".





Он даже задумался о марсианском правительстве.





"Я думаю, что самой вероятной формой правления на Марсе будет прямая демократия, - заявил он в прошлом году. - То есть люди будут напрямую голосовать по разным вопросам. И я думаю, что так даже лучше, потому что потенциал демократии существенно снижен".





Он интересуется не только тем, как люди будут выживать на Марсе. Он считает, что там будет процветающий город.





Он заявил, что на Марсе будет все – от "литейных заводов до пиццерии".





Однако Маск также заявил, что любой, кто захочет впервые полететь на Марс, должен быть готовым умереть.





"Первое путешествия на Марс будет очень опасным, – считает он. - Риск смертельного исхода слишком высок".





Если Марс вам не очень интересен, то вы можете воспользоваться ракетой SpaceX, чтобы совершить путешествие из одной точки мира в другую.





"То, что большинство людей считают длительным путешествием, можно будет совершать менее чем за полчаса", – заявил Маск во время Международного конгресса астронавтов в Австралии в пятницу.





Но если вы все-таки решите рискнуть и полететь на Марс, то умереть там не такая уж плохая идея, считает Маск.





"Думаю, если мы могли бы выбирать место, где умереть, то Марс – не такое уж плохое место", – заявил он в прошлом году.





Маск также заявил, что разубеждать людей пользоваться автомобилями с автопилотом равносильно тому, чтобы убивать их.





Он сделал такое заявление в октябре 2016 г., когда выступил с критикой СМИ за то, что они привлекали излишнее внимание к случаям аварий с автомобилем Tesla на автопилоте.





"Я должен упомянуть тот факт, что у меня вызвала обеспокоенность та степень внимания, которое привлекали к авариям с автопилотом, – заявил он, добавив, что СМИ не так активно обращают внимание на тех 1,2 млн человек, которые погибают каждый год в автомобильных авариях с традиционными автомобилями. -





И подумайте о том, что, убеждая людей не пользоваться автомобилями с автопилотом, вы убиваете их".





Маск также задумывается о том, существуют ли люди в видеоиграх других цивилизаций.





Он считает, что подобные споры очень интересны, так как есть вероятность того, что мы живем в игре-симуляции, а не в реальности, отметил он.





"Существует шанс один к миллиарду, что мы живем в базовой реальности", – заявил он.





На самом деле, считает Маск, люди должны надеяться на то, что они действительно живут в симуляции реальности, иначе все может быть очень плохо.





"Мы должны надеяться на то, что это правда, иначе, если цивилизация прекратит развитие, это может быть в связи с неким катастрофическим событием, которое просто сотрет цивилизацию с лица Земли, – заявил он. - Поэтому, вероятно, мы должны надеяться на то, что это симуляция реальности, потому что иначе… Либо мы должны создать симуляцию, которая будет неотличима от реальности, либо цивилизация прекратит свое существование".





Глава Tesla также заявил, что люди уже стали киборгами.





Маск отмечает, что наши возможности цифрового присутствия через электронную почту и социальные сети уже дает нам "супермогущество", как киборгам.





"У вас больше могущества, чем у президента США 20 лет назад, – заявил он. - Вы можете ответить на любой вопрос, посмотреть интервью с кем угодно, в любой точке планеты. Вы можете отправлять сообщения миллионам людей. Это просто невероятные вещи".





Кроме того, Маск считает, что искусственный интеллект может стать самой большой угрозой нашего существования.





"Нужно быть очень осторожными с искусственным интеллектом, - отметил он. - Я склоняюсь к тому, что необходимо некое законодательное регулирование, возможно, на национальном или международном уровне, чтобы мы не наделали глупостей. С искусственным интеллектом мы вызываем дьявола".



