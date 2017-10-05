Полнейшее фиаско: Талгат Жайлауов о курьезном падении
5 октября 2017, 12:43
"На самом деле я очень спешил помочь команде, выбегая со скамейки штрафников"
Форвард «Барыса» Талгат Жайлауов в игре с минским «Динамо» был одной из самых заметных фигур. Он набрал два очка и выходя со скамейки штрафников, зацепился клюшкой и упал на лед
«Это фиаско полнейшее (не улыбается). Тяжелый выездной матч, плюс ещё клюшки застревают. Нам предстоит визит в ещё один город, мы надеемся, что там сможем сыграть лучше», - сказал Жайлауов в интервью пресс-службе, оценивая вчерашнюю игру.
На вопрос о предстоящих шутках и мемах Жайлауов ответил: «Это не первое падение, можно уже привыкнуть. На самом деле я очень спешил помочь команде, выбегая со скамейки штрафников. Просто несчастный случай».
Вы еще не видели, как выглядит настоящее фиаско! @khl@AstanaBaryspic.twitter.com/wW1IjQj4sL— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 4 октября 2017 г.
Фото sports.kz
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