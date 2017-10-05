Полнейшее фиаско: Талгат Жайлауов о курьезном падении

5 октября 2017, 12:43

"На самом деле я очень спешил помочь команде, выбегая со скамейки штрафников"

Форвард «Барыса» Талгат Жайлауов в игре с минским «Динамо» был одной из самых заметных фигур. Он набрал два очка и выходя со скамейки штрафников, зацепился клюшкой и упал на лед

«Это фиаско полнейшее (не улыбается). Тяжелый выездной матч, плюс ещё клюшки застревают. Нам предстоит визит в ещё один город, мы надеемся, что там сможем сыграть лучше», - сказал Жайлауов в интервью пресс-службе, оценивая вчерашнюю игру.

На вопрос о предстоящих шутках и мемах Жайлауов ответил: «Это не первое падение, можно уже привыкнуть. На самом деле я очень спешил помочь команде, выбегая со скамейки штрафников. Просто несчастный случай».

Фото sports.kz

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