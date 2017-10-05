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В Италии мужчина с криком "Мерзавец!" набросился на картину Гитлера

5 октября 2017, 14:23

Владелец картины, частный коллекционер из Германии, после оценки ущерба отказался подавать жалобу.

В итальянском городе Сало неизвестный набросился на картину Адольфа Гитлера, вывешенную в местном музее, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Luxemburger Wort.

Мужчина, которому на вид было около 40 лет, с криком "Мерзавец!" попытался проткнуть отверткой картину, однако охране удалось отвести его от нее. После этого нападавший скрылся. Он оставил на полотне несколько трещин.

Владелец картины, частный коллекционер из Германии, после оценки ущерба отказался подавать жалобу.

Картина выставлена в Museo della Follia вместе с другими картинами, написанными Гитлером.

На полотне, которое пытался проткнуть неизвестный, изображены две мрачных фигуры на темном фоне. В правом нижнем углу стоит подпись автора. Дата возникновения и название картины неизвестны.

Фото: © Museo della Follia/ Adolf Hitler

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