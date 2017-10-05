Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление
5 октября 2017, 16:17
Она ничего не знала о его планах.
Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в ее первом публичном заявлении, сообщает РБК.
«Он никогда не говорил мне ничего и не предпринимал каких-либо действий, о которых бы я знала, что стало бы предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное. Мне ни в коем случае не приходило в голову, что он планирует насилие в отношении кого-либо», — сообщила Мэрилу Дэнли в заявлении, которое распространил ее адвокат.
Женщина отметила, что знала Пэддока как «доброго, заботливого, тихого человека». «Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — рассказала Мэрилу.
Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью.
«Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.
Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября. Как сообщал Reuters, подруга стрелка сдалась ФБР, 4 октября был проведен допрос.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881730-97eb2511cc7a90f4a8a6a63ca29106c1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...