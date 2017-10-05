Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в ее первом публичном заявлении

Женщина отметила, что знала Пэддока как «доброго, заботливого, тихого человека». «Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — рассказала Мэрилу.

Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью.





«Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.





Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября. Как сообщал Reuters, подруга стрелка сдалась ФБР, 4 октября был проведен допрос.



