Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Скандал на "Битве экстрасенсов": 17-летний участник оказался YouTube-блогером

5 октября 2017, 16:54

"Никита, что это у вас? — спрашивает на съёмках "битвы" Сергей Сафронов. "Это ключи мёртвых людей!" — отвечает светловолосый мальчик, повергнув в шок всех участников съёмки.

Паблик SUPER узнал, как на самом деле живёт самый юный участник мистического проекта, который, как он утверждает, общается с миром мёртвых, сообщает Life.ru.

Как выяснилось, Никита провёл детство в городе Благовещенске, а после этого перебрался в подмосковный город Северный, где закончил школу. Мальчик был популярным в классе, поэтому в его соцсетях постоянно появлялись весёлые селфи с одноклассницами. Но 17-летний "провидец" мечтал уехать в Москву и стать телезвездой. Так юноша начал сниматься в сериалах и посещать съёмки программ федеральных каналов. Кроме того, Никита работал ТВ-корреспондентом.

Однако в основном Турчин мечтал стать видеоблогером: у юноши есть свой канал на YouTube, на который он выкладывал видеорецепты глинтвейна, но все видео были удалены.

С приходом мальчика на ТНТ духи и сущности быстро овладели его умом, и теперь Никита публикует фото с самосожжением и тёмными ритуалами.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...