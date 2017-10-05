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Видео со свадьбы Дианы Шурыгиной

5 октября 2017, 17:21

18-летняя жительница Ульяновска стала известна на всю страну благодаря скандальному признанию в прямом эфире.

РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры с Дианой Шурыгиной в свадебном платье.

Сегодня под венец ее поведет телеоператор одного из федеральных каналов.

Будущая невеста якобы за несколько дней до свадьбы даже посетила сексолога.

Напомним, 18-летняя жительница Ульяновска стала известна на всю страну благодаря скандальному признанию в прямом эфире.

В интервью девушка рассказала, как над ней дважды надругались на вечеринке в честь дня рождения общего знакомого. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни выступали в поддержку участницы ток-шоу, другие, напротив, обвинили ее в распущенности и плохом воспитании.


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