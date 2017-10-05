Видео со свадьбы Дианы Шурыгиной
5 октября 2017, 17:21
18-летняя жительница Ульяновска стала известна на всю страну благодаря скандальному признанию в прямом эфире.
РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры с Дианой Шурыгиной в свадебном платье.
Сегодня под венец ее поведет телеоператор одного из федеральных каналов.
Будущая невеста якобы за несколько дней до свадьбы даже посетила сексолога.
Напомним, 18-летняя жительница Ульяновска стала известна на всю страну благодаря скандальному признанию в прямом эфире.
В интервью девушка рассказала, как над ней дважды надругались на вечеринке в честь дня рождения общего знакомого. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни выступали в поддержку участницы ток-шоу, другие, напротив, обвинили ее в распущенности и плохом воспитании.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881743-302bc4700a9253a00ff9f20e4e1533f8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...