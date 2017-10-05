«Сарыарка»в матче ВХЛ минимально уступила китайскому клубу
5 октября 2017, 17:28
Единственной шайбой в составе казахстанцев отметился нападающий Станислав Альшевский
В матче выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская "Сарыарка" с минимальным счётом проиграла новичку лиги фарм-клубу команды КХЛ "Куньлунь Ред Стар" -"КРС Хэйлунцзян".
Игра закончилась со счетом 2:1. Единственной шайбой в составе казахстанцев отметился нападающий Станислав Альшевский. В составе соперников ворота поразили Даниил Макаров, Кирилл Лебедев.
Следующий матч "Сарыарка" проведёт 7 октября против ещё одного китайского клуба - "Ценг Тоу" из провинции Цзилинь.
"КРС Хэйлунцзян" - "Сарыарка" 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 - Макаров (Альшевский Я., Лебедев) - 4:46 ГБ
1:1 - Альшевский С. (Тополь, Зиазов) - 11:07 ГБ
2:1 - Лебедев Кирилл (Макаров) - 35:09 ГБ
Вратари: Скрынник – Костин
Состав "Сарыарки":
Вратари: Костин (Гелашвили)
Защитники: Сиксна, Дервук, Наместников, Антоновский, Юксеев, Иванов, Назаркин.
Нападающие: Борисевич, Альшевский, Угольников, Соколов, Тополь,
Поляков, Фахрутдинов, Валицкий, Зиазов, Сарваров, Ломако, Ердаков.
Фото Today.kz
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