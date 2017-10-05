Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Victoria’s Secret выпустила белье с ароматом любви

5 октября 2017, 17:43

В основе аромата — комбинация фруктовых и цветочных нот

Американская марка женского белья Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию белья Sexy Illusions и аромат Love. Об этом в компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

«Идеально гладкие модели выполнены по специальной технологии Side-smoothing. Они едва ощутимы, но гарантированно добавят сексуальности повседневному образу», — отметили в компании. Там пояснили, что создание аромата было вдохновлено историями любви супермоделей Victoria’s Secret. В основе аромата — комбинация фруктовых и цветочных нот.



В августе бренд обновил коллекцию нижнего белья Body by Victoria. В нее вошли три вида бюстгальтеров.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...