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Аким ЗКО поручил оказать необходимую помощь семье погибшего пилота под Алматы

5 октября 2017, 19:24

Е.Кутафин родом из Уральска.

Аким области Алтай Кульгинов дал поручение оказать необходимую помощь и поддержку семье погибшего пилота Евгения Кутафина, сообщает Мой город.

- Акимат Западно-Казахстанской области выражет глубокое соболезнование и искреннее сочувствие семье погибшего пилота Евгения Витальевича Кутафина с постигшим их огромным горем. В это тяжелое время для родных и близких акимат области разделяет скорбь и горечь невозвратимой утраты семьи Кутафиных, - говорится в сообщении пресс-службы акима.

Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника.

Как стало известно, вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что работники поликлиники №3, сотрудницей которой является жена погибшего пилота, перечислят свой однодневный заработок в помощь семье, а сотрудники облздрава направят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших в катастврофе под Алматы.

Фото: mgorod.kz


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