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Литвинова хочет наказать тех, кто сообщил о ее свадьбе с Земфирой

5 октября 2017, 20:01

Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и намерена в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, передает Вести.ru

Как рассказала РИА Новости представитель Ренаты Литвиновой, актриса подчеркнула, что у нее растет несовершеннолетняя дочь.

Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года. В России однополые браки запрещены. Накануне некоторые издания сообщили о свадьбе Ренаты Литвиновой с Земфирой в Стокгольме.

Фото: www.piterburger.ru

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