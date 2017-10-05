Литвинова хочет наказать тех, кто сообщил о ее свадьбе с Земфирой

Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и намерена в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, передает передает Вести.ru





Как рассказала РИА Новости представитель Ренаты Литвиновой, актриса подчеркнула, что у нее растет несовершеннолетняя дочь.





Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года. В России однополые браки запрещены. Накануне некоторые издания сообщили о свадьбе Ренаты Литвиновой с Земфирой в Стокгольме.



