Литвинова хочет наказать тех, кто сообщил о ее свадьбе с Земфирой
5 октября 2017, 20:01
Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.
Известная актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и намерена в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, передает Вести.ru
Как рассказала РИА Новости представитель Ренаты Литвиновой, актриса подчеркнула, что у нее растет несовершеннолетняя дочь.
Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года. В России однополые браки запрещены. Накануне некоторые издания сообщили о свадьбе Ренаты Литвиновой с Земфирой в Стокгольме.
Фото: www.piterburger.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881779-c7220f21b1518af1d42c1031d16729b2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...