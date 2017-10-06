Суннитам потребовалась автономия в Ираке

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство проголосовали за отделение.

Иракские сунниты, составляющие меньшинство в стране, планируют провести референдум об учреждении региональной автономии на территориях центральных и северных провинций, передает передает Росбалт





Представитель арабских племен провинции Найнава шейх Музахим аль-Хвет сообщил курдскому агентству BasNews, что суннитские регионы будут включать Найнаву, Анбар, Диялу, Салах-эд-Дин, и те районы Багдада, где большинство составляют сунниты — так называемый багдадский пояс.





Член Провинциального совета Найнавы Газван Дауди сообщил, что сунниты, скорее всего, проведут референдум об автономии.





«Сунниты оказывают нажим на своих официальных лиц, законодателей, племенных лидеров, чтобы они работали с целью учреждения суннитского региона», — цитирует его «Интерфакс».





25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство проголосовали за отделение.



