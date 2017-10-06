Эксплуатацию Ан-28 в Казахстане приостанавливать не будут

После авиакатастрофы под Алматы в Казахстане не будут приостанавливать эксплуатацию Ан-28.

На место крушения Ан-28 под Алматы по-прежнему никого не пускают, даже несмотря на то, что прошло уже больше двух суток. И это понятно, эксперты продолжают детально изучать каждый фрагмент разбившегося самолета.





Тем временем тела двух пилотов потерпевшего крушение судна накануне доставили в Бишкек. В генеральном консульстве Кыргызстана в Алматы сообщили, что похороны пройдут завтра. Все затраты на транспортировку тел и оформление документов взяла на себя казахстанская сторона.





Виталий Мисалитин, президент авиакомпании «Еast Wing»:





- Сейчас разве можно сказать об этих суммах? Для нас сейчас главное, и мы не говорим о каком-то ограничении в сумме. Все эти расходы, которые необходимо понести в связи с перевозом и доставкой погибших до места, а также с дополнительными экспертизами, и даже сейчас я не могу всего предусмотреть. Я сейчас с уверенностью могу сказать, все вопросы материальные, связанные со всем, они будут обязательно решены.





Сегодня в Шымкенте простились с врачом, который летел на злосчастном самолете. В последний путь Талгата Патсаева провожали из дома родителей. Проститься с коллегой пришли десятки врачей Южного Казахстана, приезжали даже из отдаленных районов. Известный в стране акушер был родом из Шымкента. Начинал работать здесь, а последние 20 лет был ведущим специалистом научного центра акушерства и гинекологии в Алматы. Коллеги говорят, что Патсаев, один из немногих, мог действительно творить чудеса.





Дулат Удербаев, главный врач офтальмологической больницы ЮКО:





- Медицинская общественность нашей страны потеряла одного из лучших своих коллег - Талгата Патсаева. Он был одним из знатоков своей профессии. Был действительно врачом с большой буквы. Его отличало большое трудолюбие и стремление помогать всем, в том числе консультировать и помогать своим коллегам.





Рейс санавиации из Алматы в Шымкент был самым обычным. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое врачей. Все они летели на консультацию к тяжелобольной роженице. Уже через несколько минут после взлета что-то пошло не так.





Роман Скляр, вице-министр по инвестициям и развитию РК:





- В 18.47 радары диспетчерских служб РГП «Казавианавигация» зарегистрировали несанкционированный спуск воздушного судна с указанного эшелона полета. А уже в 18.53 судно исчезло с экрана радаров.





Уже на утро после трагедии эксперты установили точную траекторию полета разбившегося Ан-28. Выяснялось, что на протяжении всего маршрута вплоть до столкновения с землей самолет находился в постоянном снижении. Специалисты не исключают, что экипаж предпринимал все попытки, чтобы безопасно приземлиться, но сделать это в кромешной тьме было практически невозможно.





Спустя несколько часов после трагедии в профильном ведомстве опровергли версию о том, что у судна мог отказать двигатель . Стоит отметить, что у разбившегося самолета все документы были в порядке, а также имелся действующий сертификат летной годности, и уже следующую плановую проверку он должен был пройти в июле 2018 года.





Виталий Мисалитин, президент авиакомпании «Еast Wing»:





- Техническое состояние этих самолетов, перед тем как КГА выдаст сертификат летной годности, он выдается только на год. И ежегодно оценивается по прошествии этого года. Значит, представители разработчика и специалисты по двигателю выезжают сюда, и они проводят оценку состояния самолета и, соответственно, оформляют документы, и, конечно, они нам выдают свое решение.



