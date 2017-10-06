Найдена собака с самым длинным языком в мире
6 октября 2017, 02:48
Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса — в издание «Удивительные животные».
Собака породы сенбернар по кличке Мочи, или просто Мо, из американского штата Южная Дакота оказалась обладательницей самого длинного языка среди себе подобных. Длина этого органа у восьмилетнего животного из города Су-Фолс составляет 18,58 см, пишет Mirror.
«Мочи настолько скромна, что никогда не хвастается. Но я знаю, что она так же гордится своим новым рекордом, как и мы», — комментирует ситуацию хозяйка собаки Карла Рикерт.
Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса — в издание «Удивительные животные».
Для сравнения, обладателем самого длинного языка среди мужчин является Стивен Тейлор: длина его языка от кончика до губы составляет 9,8 см. Рекордсменка у женщин — Шанель Тэппер, 9,75 см.
Фото: PA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881822-fc97383db5157c48a9d6d59631ca4f29
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...