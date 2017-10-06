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Найдена собака с самым длинным языком в мире

6 октября 2017, 02:48

Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса — в издание «Удивительные животные».

Собака породы сенбернар по кличке Мочи, или просто Мо, из американского штата Южная Дакота оказалась обладательницей самого длинного языка среди себе подобных. Длина этого органа у восьмилетнего животного из города Су-Фолс составляет 18,58 см, пишет Mirror.

«Мочи настолько скромна, что никогда не хвастается. Но я знаю, что она так же гордится своим новым рекордом, как и мы», — комментирует ситуацию хозяйка собаки Карла Рикерт.

Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса — в издание «Удивительные животные».
Для сравнения, обладателем самого длинного языка среди мужчин является Стивен Тейлор: длина его языка от кончика до губы составляет 9,8 см. Рекордсменка у женщин — Шанель Тэппер, 9,75 см.

Фото: PA

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