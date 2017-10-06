Найдена собака с самым длинным языком в мире

Собака породы сенбернар по кличке Мочи, или просто Мо, из американского штата Южная Дакота оказалась обладательницей самого длинного языка среди себе подобных. Длина этого органа у восьмилетнего животного из города Су-Фолс составляет 18,58 см , пишет , пишет Mirror





«Мочи настолько скромна, что никогда не хвастается. Но я знаю, что она так же гордится своим новым рекордом, как и мы», — комментирует ситуацию хозяйка собаки Карла Рикерт.





Мочи попала в Книгу рекордов Гиннесса — в издание «Удивительные животные». Для сравнения, обладателем самого длинного языка среди мужчин является Стивен Тейлор: длина его языка от кончика до губы составляет 9,8 см. Рекордсменка у женщин — Шанель Тэппер, 9,75 см.



