Названа ориентировочная дата следующего боя Ивана Дычко

Менеджер казахстанского боксера Ивана Дычко, который на днях дебютировал на профессиональном ринге победой, Зия Алиев рассказал корреспонденту Sports.kz о планируемой дате следующего боя нашего земляка.





— Следующий бой Ивана пройдет ориентировочно 28 октября. Наша промоутерская компания The Heavyweight Factory выбирает дату, когда проходит шоу, как и было с дебютным боем боксера. Мы делаем это для того, чтобы поединок с участием казахстанца был показан по телевидению, поэтому и место проведения первого боя Ивана было изменено. Изначально нами планировалось проведения его поединка в Кентукки, но там возникли проблемы с показом боя на ТВ, и мы перенесли его в Даллас, где поединок прошел в рамках шоу, и где была организована его трансляция. Второй бой будет проведен в восьмираундовом формате, а что касается соперника, то пока его имя еще окончательно не утверждено. На данный момент ведутся переговоры, — сказал Алиев.





Напомним, Дычко на прошлой неделе техническим нокаутом в первом раунде нокаутирвоал американца Эйбура Райта.



