Бывший сотрудник банка с "криминальным талантом" обманывает алматинцев

В мошенничестве на сотни тысяч долларов обвиняют алматинцы бывшего сотрудника одного из банков. Закладывая чужое имущество, финансист получал большие деньги и бесследно исчезал, сообщает телеканал "Алматы".





Жомарт Имангожин, с горечью говорят пострадавшие, обладатель уникального таланта - войти в доверие ему удавалось за считанные минуты. В итоге доверчивые алматинцы лишались миллионов. А одна из пострадавших на грани выселения из квартиры - подозреваемый заложил чужое жильё ещё 10 лет назад.





Папка с заявлениями и обращениями в различные инстанции для Асии Алимкеновой - уже как семейный альбом. Куда только не обращалась женщина в поисках справедливости. Уже больше одиннадцати лет Асия не может избавиться от тяжелого бремени - кредита в 107 тысяч долларов. Заём оформил на нее, как ей казалось на тот момент - хороший друг - Жомарт Имангожин. По ее словам, он вошел в доверие, стал чуть-ли не членом семьи, уговорил взять большой кредит, поставив в залог ее двухкомнатную квартиру. Деньги потребовались ему на открытие крупного бизнеса, он даже обещал делиться прибылью. А через какое-то время Имангожин исчез, а обязательства перед банком - остались «на шее» у Асии.





«Какое-то время я сама оплачивала этот кредит. Сейчас у меня нет работы, поэтому у меня не получается погашать его. Теперь мне приходят уведомления с банка о том, что меня хотят выселить и забрать эту квартиру», - рассказала жительница города Асия Алимкенова.









А вот для другого пострадавшего, у Имангожина была другая легенда. Он представился тренером известных олимпийских чемпионов, рассказывал о соревнованиях и о своем положении в большом спорте. Войдя в доверие к Ваху Хабиляеву, двенадцать лет назад он прописался у него в квартире, уговорил заложить в банк два его автомобиля и получить кредит. Якобы ему срочно нужны деньги для раскрутки доходного бизнеса. Позже, сославшись на семейные проблемы, попросил в долг две тысячи долларов. Получив свое, Имангожин попросту исчез.





«Потом мне звонил как-то его сын Бейбут, говорит, вот папа сказал, что вы очень порядочный человек, что он вас подставил, сильно подвел, он сильно переживает. Я думаю, наверное, если сын говорит, что возместит ущерб, полковник, как он пояснил мне, мол в контрразведке работает. Ждал до сих пор - нету», - сказал житель города Ваха Хабиляев.





Еще долгое время, после того, как Имангожин исчез, Вахе Хабиляеву приходили уведомления от практически всех казахстанских банков. Это были бумаги о просроченных кредитах, которые подозреваемый брал в разное время в разных финансовых институтах.





«Он оказывается, очень грамотный аферист, он кидает людей, он в Айнабулаке женщину кинул на квартиру, оказывается, сейчас выясняется. Вот женщину кинул оказывается, меня на две машины и две тысячи долларов кинул. Это чистый оказывается аферист», - сообщил пострадавший Ваха Хабиляев.





Уголовное дело за десять лет открывали и закрывали не один раз. Последнее завели - в прошлом году. Допрос и очную ставку потерпевших с подозреваемым правоохранительные органы провели несколько месяцев назад. Но, по словам пострадавших, Жомарт Имангожин до сих пор на свободе. Мало того, появляются новые жертвы махинаций подозреваемого.





«По словам Алимкеновой и Хабиляева, их около 10 человек в Алматы только. Они не знают друг друга, они только увиделись пару раз, потому что, по их словам, им показали их как партнеры и так далее, или знакомых, в качестве приятелей, но на данный момент столько времени прошло, они забыли друг друга или забыли адреса», - сказал юрист Алмас Жумагали.





Сейчас юристы просят обратиться всех пострадавших от действий Жомарта Имангожина в правоохранительные органы, либо к правозащитникам.



