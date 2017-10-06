Асфальт из старых шин тестируют на дорогах Казахстана
6 октября 2017, 07:08
Первые опытные участки трасс уже уложены. В течение года инженеры будут наблюдать, как поведёт себя новое покрытие.
Асфальт с добавлением резиновой крошки в качестве эксперимента уложили на трассе Кокшетау – Кишкенеколь и на дороге Жаланаш – Кольсай в Райымбекском районе Алматинской области. Итоги тестирования "резинового асфальта" инженеры и дорожники подведут в первой половине 2018 года, сообщает портал "Колёса".
Если проект окажется успешным, в конце следующего года разработают нормативы, согласно которым уже в 2019 году резиноасфальтобетонную смесь смогут производить в промышленных масштабах.
Резиновая крошка получается в результате переработки автомобильных шин. При добавлении в дорожный битум крошка растворяется и придаёт покрытию свойства резины. Как утверждают инженеры, такой асфальт уже отлично зарекомендовал себя в США и других развитых странах, он намного прочнее и практически не нуждается в ямочном ремонте.
По данным портала, казахстанские автолюбители в год выбрасывают более 80 тысяч тонн использованных автомобильных покрышек, из них только около 20% перерабатывают. Так что новая технология изготовления асфальта поможет решить и проблему утилизации старых шин.
Фото: kolesa.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881827-5475167336875261414503b7692e6989
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...