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Асфальт из старых шин тестируют на дорогах Казахстана

6 октября 2017, 07:08

Первые опытные участки трасс уже уложены. В течение года инженеры будут наблюдать, как поведёт себя новое покрытие.

Асфальт с добавлением резиновой крошки в качестве эксперимента уложили на трассе Кокшетау – Кишкенеколь и на дороге Жаланаш – Кольсай в Райымбекском районе Алматинской области. Итоги тестирования "резинового асфальта" инженеры и дорожники подведут в первой половине 2018 года, сообщает портал "Колёса".

Если проект окажется успешным, в конце следующего года разработают нормативы, согласно которым уже в 2019 году резиноасфальтобетонную смесь смогут производить в промышленных масштабах.

Резиновая крошка получается в результате переработки автомобильных шин. При добавлении в дорожный битум крошка растворяется и придаёт покрытию свойства резины. Как утверждают инженеры, такой асфальт уже отлично зарекомендовал себя в США и других развитых странах, он намного прочнее и практически не нуждается в ямочном ремонте.



По данным портала, казахстанские автолюбители в год выбрасывают более 80 тысяч тонн использованных автомобильных покрышек, из них только около 20% перерабатывают. Так что новая технология изготовления асфальта поможет решить и проблему утилизации старых шин.

Фото: kolesa.kz

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