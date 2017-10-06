Мировые цены на нефть значительно повысились
6 октября 2017, 08:45
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,2 доллара.
Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,2 доллара, до 57 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,81 доллара, до 50,79 долларов за баррель.
Фото: inform.kz
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