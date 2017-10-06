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Актриса из «Девчат» сфотографировалась в купальнике в 81 год

6 октября 2017, 09:40

Фото она выложила в Instagram.

Актриса и режиссер Светлана Дружинина сфотографировалась в купальнике, сообщает Zakon.kz.

Фото она выложила в Instagram.

«А теперь можно почитать», — написала в своем аккаунте в в Instagram.


Светлана Дружинина — народная артистка России. Она известна как режиссер и сценарист картин «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины — III», а также лент серии «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-й». Дружинина снялась в таких фильмах, как «Доброе утро», «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах», «Любимая» и «Одиночество».

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