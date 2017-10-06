Назарбаев: МГИМО заслуженно пользуется репутацией престижного вуза в разных странах
6 октября 2017, 11:44
«В этом вузе можно получить разносторонние и глубокие значения, соответствующие современным требованиям и стандартам», - отметил он.
На церемонии открытия IV международного форума выпускников Московского государственного института международных отношений спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев зачитал приветственное послание к участникам встречи от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
«Уважаемые участники, приветствую гостей и участников по случаю открытия четвертого международного форума выпускников МГИМО в столице Казахстана. Сегодня в Астане собрались выпускники авторитетного высшего учебного заведения по подготовке специалистов мирового класса в области международных отношений», - процитировал К.-Ж. Токаев Главу государства.
При этом Н. Назарбаев подчеркнул, что университет является альма-матер целой плеяды видных политических и общественных деятелей, дипломатов, журналистов, предпринимателей, которые играют важную роль в государственной деятельности различных стран.
«МГИМО заслуженно пользуется репутацией престижного вуза не только на пространстве СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. В этом вузе можно получить разносторонние и глубокие значения, соответствующие современным требованиям и стандартам. В настоящее время на фоне усиления турбулентных явлений в политике, экономике и общественной жизни планеты роль и ответственность специалистов-международников возросла как никогда ранее. Поэтому последующая успешная деятельность МГИМО имеет очень важное значение», - отметил Президент РК.
В заключение он добавил, что считает хорошей традицией проведение подобных форумов, на которых выпускники имеют возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня.
«Поздравляю участников четвертого международного форума выпускников МГИМО с данным событием в столице Казахстана - Астане. Желаю вам плодотворной работы и дальнейших успехов на профессиональном поприще», - пожелал Глава государства.
Участие в форуме принимают около 400 делегатов из разных стран мира. В рамках форума пройдут дискуссионные сессии, в ходе которых будут обсуждаться такие темы, как «Мировая торговля. Новый протекционизм. Уроки «ЭКСПО», «Сопряжение интеграций. Казахстанский опыт», «Постсоветское общество 25 лет спустя. Сотрудничество в области образования и культуры». На полях форума также пройдут молодежные мероприятия. и подписание соглашения между МГИМО и Карагандинским государственным техническим университетом.
Ксения Давыдова, Астана
Фото zakon.kz
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