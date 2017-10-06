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Honda Civic получил «красную» спецверсию Red Edition

6 октября 2017, 13:05

Японский автогигант Honda Motor Company подготовил для австралийского рынка особую версию 5-дверной модели Honda Civic нового поколения, под названием Red Edition.

«Красная пятидверка» Honda Civic Red Edition отличается от обычной модели наличием оригинальных вставок красного цвета, которые появились на боковых «юбках» и бамперах.

Помимо этого, особый хэтч Honda Civic Red Edition получил набор уникальных литых колёсных дисков на 17 дюймов чёрного цвета. При этом, как рассказали в компании, кузов автомобиля может быть окрашен в чёрный, серебристый, белый или серый оттенок.

Стоит также сказать, что опциональный пакет Red Edition, стоимостью 2 498 австралийских долларов (порядка 113 000 рублей), разработан специально в преддверии запуска в Австралии «горячего» хэтча Honda Civic Type R.



Причём, «красный» пакет будет доступен только для 228 единиц обычных 5-дверных моделей Honda Civic. Такое количество автомобилей – не случайно. Именно такую мощность (228 кВт/310 л.с.) развивает 2,0-литровый мотор упомянутого Honda Civic Type R.

Обычная версия 5-дверной модели Honda Civic нового поколения доступна в Австралии с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 1,8 литра, которые генерируют 141 и 173 лошадиную силу соответственно. В обоих случаях в качестве трансмиссии выступает бесступенчатый вариатор.


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