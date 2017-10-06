К.Мами: Проведенная модернизация судебной системы выявила необходимость реформы адвокатуры

«Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле законных интересов и прав граждан».

Председатель Верховного суда РК Кайрат Мами заявил, что проведенная модернизация судебной системы и прокуратуры остро выявила необходимость реформы адвокатуры, сообщает Zakon.kz. Об этом он сказал на международной конференции на тему: «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Республике Казахстан» в Астане.





Мероприятие организовано министерством юстиции и Верховным судом совместно с Коллегией коммерческих юристов Казахстана «Kazakhstan Bar Association» с целью обсуждения подготовленных Министерством юстиции законопроектов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».





Кайрат Мами проинформировал о проведении в течение ряда последних лет в республике больших реформ в сфере права. В частности, по его словам, кардинально улучшена работа судов. Правосудие стало более оперативным и доступным для населения. По поручению Главы государства начата большая модернизация уголовного процессуального закона, предусматривающая, в том числе усиление принципа состязательности и расширение прав адвокатов.





«Все это вкупе ориентировано на улучшение работы правового государства по обеспечению верховенства закона в соответствии с лучшими международными стандартами», - подчеркнул председатель Верховного суда.





К.Мами рассказал, что в контексте проводимых реформ особо актуально встает вопрос о реформировании института представительства в судах и адвокатуры.





«Адвокаты и юристы должны реально соответствовать ожиданиям населения и обеспечивать действенную защиту в правовом поле законных интересов и прав граждан», - отметил он.





Был обозначен ряд проблем, требующих своего решения. В частности, сфера юридических услуг и помощи все еще не прозрачна и мало понятна для широких слоев населения, отсутствует специализация адвокатов.





«При высоких гонорарах в ней отсутствуют какие-либо законодательные гарантии качества проведенной работы. Ощутимой является разница в профессиональной подготовке адвокатов, особенно в регионах», - сказал К.Мами.





Председатель Верховного суда выразил уверенность, что проводимая конференция поможет снять все имеющиеся недопонимания сути предстоящих реформ в обществе.



