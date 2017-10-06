Mercedes представил внедорожник GLS Grand Edition
6 октября 2017, 14:49
Внедорожник Mercedes-Benz GLS в специальной версии Grand Edition отличается от стандартной модели небольшими обновлениями экстерьера и интерьера.
Немецкая премиальная марка Mercedes-Benz анонсировала продажи флагманского внедорожника GLS в новом, более роскошном исполнении Grand Edition
Премиальный немецкий бренд Mercedes-Benz официально представил новую, более роскошную версию флагманского внедорожника GLS, под названием Grand Edition. В таком исполнении автомобиль получает некоторые обновления экстерьера и интерьера.
Причём, как рассказали в пресс-службе концерна Daimler, заинтересованные клиенты смогут получить обновления вариации Grand Edition по отдельности. Визуально отличить внедорожник Mercedes-Benz GLS Grand Edition от обычной модели можно по уникальным 20-дюймовым «каткам» с черными и серебристыми окрашенными элементами.
Помимо этого, на кузове модели имеются специальные отличительные логотипы, которые говорят о название специального издания. Согласно опубликованным данным, новая вариация Grand Edition будет доступна для флагманского SUV в модификациях GLS 350d, GLS 400 и GLS 500.
В салоне автомобиля Mercedes-Benz GLS Grand Edition можно обнаружить отделку высококачественной кожи Nappa, которой обшиты кресла и передняя панель. Помимо этого, внедорожник получает фирменные велюровые коврики и вставки из натуральной древесины.
Внедорожник Mercedes-Benz GLS в новом, более роскошном исполнении Grand Edition, уже доступен для предварительного заказа в Германии. Стоимость пакета обновлений для экстерьера – 2 300 евро.
Что касается пакета обновлений для интерьера, то его стоимость составит не менее 5 950 евро.
Via livecars
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