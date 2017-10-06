В Верховной раде Украины произошла драка
6 октября 2017, 15:13
Депутат пытался сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.
Депутат от партии Всеукраинское объединение «Свобода» Юрий Левченко, пытаясь сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса, стал зачинщиком потасовки между депутатами украинского парламента, сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что Левченко пытался наброситься на спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, когда последний начал объявлять о том, что ставит законопроект на голосование.
Депутаты из партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» вовремя сумели его остановить.
Из-за невозможности прорваться к трибуне Левченко начал бросать в Парубия подручные предметы.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.
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