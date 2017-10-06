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В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

6 октября 2017, 16:15

Повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

В Европе обнаружен всплеск радиоактивности в воздухе. Точный источник неизвестен, имеющиеся данные показывают, что он находится в Восточной Европе, сообщает Lenta.ru.

Повышение уровня изотопа рутений-106 наблюдается с 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.

Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечает, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечения опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.

Фото: Jan Woitas / ZB / Globallookpress.com

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