В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
6 октября 2017, 16:15
Повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.
В Европе обнаружен всплеск радиоактивности в воздухе. Точный источник неизвестен, имеющиеся данные показывают, что он находится в Восточной Европе, сообщает Lenta.ru.
Повышение уровня изотопа рутений-106 наблюдается с 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.
Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечает, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.
Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечения опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.
Фото: Jan Woitas / ZB / Globallookpress.com
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