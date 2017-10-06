Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Дети с инвалидностью теперь смогут получать помощь в Уральске

6 октября 2017, 16:59

Всего в Уральске проживают более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

Новый Центр для детей с нарушениями в развитии распахнул свои двери в Уральске. Теперь в области появится учреждение, в котором любой особенный ребенок и его семья смогут получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, сурдопедагог, массажист и тифлопедагог.



Центр открыт Благотворительным Фондом «Дара» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Это уже восьмой подобный центр в стране. Остальные семь центров помощи особенным детям функционируют в городах Петропавловск, Костанай, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Тараз и Астана.



Всего в Уральске проживают более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Более 800 из них имеют инвалидность. Только в Уральске насчитывается порядка 400 детей нуждаются в профессиональной помощи специалистов. До 25% детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии в области не охвачены коррекционной помощью.

Новый центр позволит изменить эти цифры. Ежегодно центр сможет оказывать помощь до 150 детей с различными нарушениями в развитии, все услуги детям и их родителям будут предоставляться бесплатно.



«Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы потребность в таких школах уменьшалась. Но пока есть такая необходимость, наша команда готова работать и дальше. За 2017 год Фондом «Samruk-Kazyna Trust» выделено уже порядка 500 млн тенге на реализацию социальных проектов в ЗКО. Если акимат области готов нас поддержать, думаю, работа на этом не прекратится», - отметил председатель Попечительского совета Фонда «Samruk-Kazyna Trust», депутат Сената Парламента РК Д. Калетаев.



Отметим, что до конца 2017 года ожидание открытие подобного центра в Шымкенте.




Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...