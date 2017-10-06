Дети с инвалидностью теперь смогут получать помощь в Уральске
6 октября 2017, 16:59
Всего в Уральске проживают более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями.
Новый Центр для детей с нарушениями в развитии распахнул свои двери в Уральске. Теперь в области появится учреждение, в котором любой особенный ребенок и его семья смогут получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, сурдопедагог, массажист и тифлопедагог.
Центр открыт Благотворительным Фондом «Дара» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Это уже восьмой подобный центр в стране. Остальные семь центров помощи особенным детям функционируют в городах Петропавловск, Костанай, Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Тараз и Астана.
Всего в Уральске проживают более двух тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Более 800 из них имеют инвалидность. Только в Уральске насчитывается порядка 400 детей нуждаются в профессиональной помощи специалистов. До 25% детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии в области не охвачены коррекционной помощью.
Новый центр позволит изменить эти цифры. Ежегодно центр сможет оказывать помощь до 150 детей с различными нарушениями в развитии, все услуги детям и их родителям будут предоставляться бесплатно.
«Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы потребность в таких школах уменьшалась. Но пока есть такая необходимость, наша команда готова работать и дальше. За 2017 год Фондом «Samruk-Kazyna Trust» выделено уже порядка 500 млн тенге на реализацию социальных проектов в ЗКО. Если акимат области готов нас поддержать, думаю, работа на этом не прекратится», - отметил председатель Попечительского совета Фонда «Samruk-Kazyna Trust», депутат Сената Парламента РК Д. Калетаев.
Отметим, что до конца 2017 года ожидание открытие подобного центра в Шымкенте.
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