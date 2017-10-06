В Карагандинской области представили научно-техническую документацию на латинском алфавите

В Государственном архиве Карагандинской области состоялся круглый стол на тему «Научно-техническая документация 1929-1940 гг. на латинском алфавите». В рамках мероприятия организована выставка документов, хранящихся в госархиве.





Заместитель руководиля ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области» Нельдибаев Ерлан отметил:





"Переход на латиницу - одна из основ идеи модернизации общественного сознания. Глава Государства ставит цель по вхождению Казахстана в тридцатку наиболее конкуретноспособных стран мира. Чтобы достич этой цели, общество, принимая новые технологии и знания, должно сохранить свою идентичность и культуру. В этом смысле латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний. Поэтому считаем, что внедрение латинской графики – это веление времени. Большая часть мира пишет на латинице. Основа международных законов, науки построена на латинских буквах. Латиница является языком международной политики, высоких технологий. Переход на новую графику позволит лучше выстроить культурные связи с тюркоязычными странами, в большинстве из которых используется латиница".





Участники встречи выразили поддержку перехода государственного языка на латиницу, отметив, что ее внедрение должно проходить постепенно и системно.



