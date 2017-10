Фото убитого российского посла использовали в игре про Бэтмена

Речь идет о фотографии, сделанной сразу после нападения. В оригинальном снимке рядом с телом посла стоит еще не ликвидированный террорист. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали этот снимок, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

"То есть Telltate просто использовали изображение того убитого российского дипломата в своей игре и хахахахахахахахха", — написал он, снабдив твит скриншотом из игры и оригинальным снимком.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1