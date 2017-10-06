На iPhone и iPad появятся новые эмодзи

В обновленной версии операционной системы Apple iOS для iPhone и iPad появятся сотни новых эмодзи, сообщает ТАСС





С выходом обновления iOS 11.1 пользователям станут доступны более выразительные смайлики, гендерно-нейтральные персонажи, различная одежда и еда, животные, сказочные существа и многое другое. Кроме того, как сообщили в компании, в обновление войдут символы, представленные на Всемирном дне эмодзи, в том числе женщина в платке, персонаж с бородой и зомби.





В iOS 11.1 также появится новый жест - "Я люблю тебя", основой для которого стала соответствующая фраза на американском языке жестов.





Новые эмодзи появятся на следующей неделе в бета-версиях iOS 11.1 и станут доступны в последующих обновлениях ПО для iOS, macOS и watchOS.



