Убрать вступительные взносы в коллегию адвокатов предложил Минюст

«Упрощение доступа к профессии адвоката будет обеспечено устранением имущественного барьера в виде вступительных взносов, размер которых доходит до 800 тыс. тенге» - Атагазиева.

Минюст пытается увеличить количество адвокатов в Казахстане путем устранения имущественного барьера в виде вступительных взносов. Об этом сегодня на международной конференции в Астане на тему «Актуальные проблемы регулирования юридической профессии в Казахстане» рассказала директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Бакытгуль Атагазиева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, сегодня в Казахстане порядка 4500 действующих адвокатов. Следовательно, на одного адвоката в Казахстане приходится около 4 тысяч граждан. В западноевропейских странах количественное соотношение обеспеченности населения адвокатской помощью составляет от 250 до 1 тыс. человек на 1 адвоката.

«Упрощение доступа к профессии адвоката будет обеспечено устранением имущественного барьера в виде вступительных взносов, что не многие могут себе позволить ввиду необоснованно высоких их размеров (до 800 тыс. тенге). Согласно статистике, из 12,5 тысяч граждан, имеющих лицензии на занятие адвокатской деятельностью, фактически адвокатами (лицами, вступившими в коллегии адвокатов) являются только 37%. Всего за последние 4 года число адвокатов выросло лишь на 300 человек», - сказала она.

При этом, претендент в адвокаты до вступления в коллегию адвокатов преодолевает несколько этапов, которые подтверждают его соответствие профессиональным требованиям. Тем самым, вступительный взнос не направлен на подтверждение профессиональных качеств, а является дополнительным имущественным барьером, считает Атагазиева.

«Запрет на взимание вступительного взноса позволит большему количеству обладателей юридического образования получить статус адвоката, что в дальнейшем повысит конкуренцию между ними и будет мотивировать их повышать свой профессиональный уровень», - добавила она.

Председатель республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел с таким мнением не согласился. Он убежден: вопрос размеров вступительных взносов должны решать сами адвокаты.

«Мы согласны снизить вступительные взносы и ставки на прохождение стажировки. Но именно снизить, - отметил он. - Мы должны это сами решать. Не надо к нам лезть и регулировать наши вступительные взносы. Мы у государства не берем ни копейки, ни одно тиына, мы саморегулируемая, самофинансируемая организация. Есть гражданское общество, есть государство. Это наши внутренние дела», - прокомментировал инициативу Минюста адвокат.

Стоит отметить, помимо устранения вступительных взносов Минюст предлагает ввести тарифную сетку на оказание юридических услуг. «Для осведомленности населения и справедливого ценообразования помощи адвоката, по опыту Германии, Франции, США, Польши, Чехии и прочих стран», - отмечают в министерстве.

«Учитывая рекомендуемые тарифы, граждане смогут ориентироваться и определять среднюю стоимость услуг, что позволит избежать ее необоснованного завышения. В последующем устанавливаемый адвокатами размер юрпомощи будет приближаться к ее справедливой величине. Тарифная сетка будет носить рекомендательный характер и размещаться в открытом доступе», - сказала Атагазиева.

Она уточнила, что разработку и утверждение тарифной сетки за оказываемую юридическую помощь будет осуществлять республиканская коллегия адвокатов.

«Насчет тарифной сетки - это обсуждаемый вопрос», - прокомментировал Тугел.

Татьяна Ковалева, Астана

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