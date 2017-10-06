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Опасное для жизни хобби появилось у павлодарских школьников

6 октября 2017, 18:53

Дети бегают по трамвайным путям.

Дети перебегают трамвайные пути перед проезжающим составом и едва ли не бросаются под колеса транспорта, при этом успевая делать селфи. Об этом сообщает 31 канал.

Новое опасное увлечение школьников вызывает обеспокоенность у водителей трамваев. Несмотря на то, что школьники развлекаются на конечных станциях, где малолюдно, подобная шалость может стоить им жизни.

В свою очередь, в управлении АО «Трамвайное управление Павлодара» рассказали, что дети перебегают с одного пути на другой, создавая помехи на дорогах. Представители трамвайного управления обратились к родителям и попросили пригласить их на школьные собрания вместе с ювенальными инспекторами, чтобы они из первых уст узнали, к чему может привести рискованное увлечение.

За последнее время в Павлодаре произошло несколько крупных аварий с участием трамваев и детей. Так, 7 сентября трамвай сбил двух школьниц, одна из которых погибла на месте. Позже 21 сентября 12-летний школьник бросился под колеса трамвая. Как рассказала водитель трамвая Балзада Раисова, на звуковой сигнал ребенок не отреагировал, а остановить трамвай быстро невозможно. Мальчик после ДТП был госпитализирован, причина такого поступка пока неизвестна.


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