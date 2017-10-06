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Главу российского МИДа Лаврова "взяли" в "Барыс"

6 октября 2017, 21:23

Глава российского форен-офиса расширил свои знания о казахстанском профессиональном спорте.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров получил в Казахстане именной свитер хоккейного клуба "Барыс" из Астаны.

В пятницу глава российского форен-офиса, находящийся в Казахстане с визитом, посетил форум выпускников Московского государственного института международных отношений, проходивший в столице республике.

В ходе этого форума руководитель Ассоциации спортивной прессы Казахстана Ильяс Омаров в присутствии министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова вручил Лаврову свитер хоккейного клуба "Барыс" с 50-м номером и фамилией "Лавров" над ним.

"Благодарю за подарок: раньше знал футбольный клуб "Кайрат", а сейчас еще и хоккейный "Барыс", — сказал Лавров.

Российский министр также отметил, что спорт, как профессиональный, так и любительский, является "важнейшим элементом народной дипломатии".

Руководитель Ассоциации спортивных журналистов, в свою очередь, пояснил, что подарок, связанный со спортом, для главы российского МИДа выбрали не случайно, поскольку в Казахстане знают его не только как дипломата, но и как большого любителя активного образа жизни и спорта, а также как спортивного фаната.

Ранее в интервью российским СМИ Лавров неоднократно признавался, что с детства болеет за московский футбольный клуб "Спартак": российские фотографы даже запечатлели главу МИДа с его сотовым телефоном, на корпус которого нанесена эмблема красно-белых.

При этом главе российского МИДа не чужд и хоккей с шайбой: в детстве, проведенном в российском Ногинске, будущий дипломат участвовал в традиционном детском хоккейном турнире "Золотая шайба", который проводился по всему бывшему СССР.

Но в настоящее время министра иностранных дел России больше все-таки тянет к футболу: в марте прошлого года вместе с главой министерства обороны России Сергеем ШойгуЛавров дал старт проекту Народной футбольной лиги, которая будет представлять собой любительские турниры среди игроков старше 45 лет. Участие в них профессиональных футболистов не допускается.

Источник: Sputnik Казахстан. Foto: Ильяс Омаров


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