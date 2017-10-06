В ЮКО прошел республиканский диспут-форум «Роль медиации в модернизации общества»

В заседании принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, который отметил, что проводимый форум в международном формате стал источником национальных ценностей, и является большим достижением для Южно-Казахстанской области.

Сегодня в Шымкенте в здании Ассамблеи народа Казахстана прошел республиканский диспут-форум «Роль медиации в модернизации общества», организованный Ассамблеей народа Казахстана и акиматом Южно-Казахстанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

В заседании принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, который отметил, что проводимый форум в международном формате стал источником национальных ценностей, и является большим достижением для Южно-Казахстанской области.

«Глава государства неоднократно подчеркивал, что в условиях глобализации выживают лишь те культуры, которые оказываются способными к адаптации и имеющие крепкие основы национальной идентификации. Институт медиации имеет единое начало с казахской традицией. В рамках развития института медиации как внесудебного способа урегулирования гражданских споров, с января прошлого года при областной ассамблеи действует кабинет медиации, где оказывают правовую консультацию», - сказал Ж.Туймебаев.





Отметим, в мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Дархан Мынбай, председатель Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, депутаты Мажилиса Парламента РК, судьи Верховного Суда РК, представители Генеральной прокуратуры РК, Министерства образования и науки РК, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, а также члены Совета медиации при АНК, руководители региональных центров и кабинетов медиации АНК.

На форуме с докладом выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Дархан Мынбай. Также, в рамках диспут-форума состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Советом медиации Ассамблеи народа Казахстана с акиматом Южно-Казахстанской области и Национальной палатой предпринимателей РК.





Напомним, с января прошлого года при областной ассамблеи действует кабинет медиации, где оказана правовая консультация более 600 человек. Налажено сотрудничество с 4 специализированными центрами медиации, действующих в области, сформирована база данных 44 профессиональных, 546 непрофессиональных медиаторов.

Стоит отметить, в прошлом году при участии медиаторов региона достигнуто мировое соглашение по более чем 4 тыс. гражданским делам. За 8 месяцев текущего года в досудебном порядке урегулировано 3207 дел. Организованы и проведены 137 мероприятий, направленных на развитие института медиации. Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере медиации с областным судом, департаментом юстиции, нотариальной палатой, коллегией адвокатов.



