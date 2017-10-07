Головкин станет послом WBC в Мексике

Головкин уже оказал материальную помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике, пожертвовав 50 тысяч долларов.

Вдобавок к оказанию материальной помощи пострадавшим от землетрясения, казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет различные мероприятия в социальной сфере в мексиканской столице городе Мехико в конце октября, пишет Sports.kz





«Головкин приедет в Мексику уже в Октябре и примет участие в различных мероприятиях. Головкин является примером для общества, он — семейный человек, который всегда искренне помогает другим людям, и это вызывает огромное уважение. GGG никогда не был причастен к скандалам и проблемам, как множество других спортсменов, что позволяет оставаться ему известным на весь мир. Мы гордимся нашим чемпионом, Головкин — посол WBC в Мексике», — цитирует слова президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана Boxingscene.com.





Напомним, что Головкин уже оказал материальную помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике, пожертвовав 50 тысяч долларов.





Фото: sports.kz



