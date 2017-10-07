В ЗКО цена бензина АИ-92 дошла до 170 тенге

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО уверяют, что дефицита топлива в регионе нет.

В Западно-Казахстанской области резко выросла цена самой ходовой марки бензина, передает BNews.kz. На некоторых автозаправочных станциях АИ-92 продают по 170 тенге за литр.





В социальных сетях опубликовано фото, сделанное на АЗС “Москвичи” в поселке Жанакала Западно-Казахстанской области. Здесь клиентам АИ-92 предлагают по 170 тенге за литр.





“Вообще ни в какие рамки не лезет. Цены задрали по самое не хочу. Катимся по наклонной. Никто стоимость бензина не контролирует”, - возмущается водитель Роман Захаров.





В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО уверяют, что дефицита топлива в регионе нет. Ситуация должна наладиться в самое ближайшее время.

“В октябре в область будет поставлено 13 тысяч тонн дизельного топлива и 9,6 тысячи тонн бензина марки АИ-92 с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Он только недавно начал свою работу. На АЗС компании "Казмунайгаз" сейчас бензин марки АИ-92 отсутствует, дизтопливо отпускается по талонам”, - отметил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Куаныш Шарафутдин.

Чиновник отметил, что основной объем, отпускаемый на автозаправочных станциях региона, завозится из Российской Федерации, а поставщики подняли цены.

Ранее в "КазМунайГазе" заявили, что в октябре бензин марки АИ-92 в стране может подняться до 157 тенге за литр. Пока же стоимость самой ходовой марки бензина в Уральске варьируется в пределах от 148 до 159 тенге за литр.

При этом в Казахстане быстрее всего цены на ГСМ растут в ЗКО.



