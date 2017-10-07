Для бесперебойной работы станции закуплено 270 тысяч тонн угля и 26 тысяч тонн мазута. Решается вопрос о полном переводе теплового комплекса на газ.

В Алматы могут повысить тариф на тепло - до 5 %. Это следствие подорожания газа и некоторых других материалов, объясняют специалисты. Сейчас в среднем алматинцы ежемесячно платят от 6 до 8 тысяч тенге. Кстати, к началу холодов ТЭЦ-2, которая на 70% обеспечивает город теплом и светом - готова, передает ТК " Алматы ".





Для бесперебойной работы станции закуплено 270 тысяч тонн угля и 26 тысяч тонн мазута. Решается вопрос о полном переводе теплового комплекса на газ.





«Та задача, которую поставил Глава государства по переводу станции на сжигание природного газа, мы этим вопросом сейчас плотно занимаемся. Это большая сложная инженерная задача, надо понимать, что станция - выполнена в полу подземном варианте в связи с сейсмикой данного района. Поэтому, эта задача является довольно сложной с инженерной точки зрения, но мы сейчас как раз этим вопросом плотно занимаемся», - рассказал председатель правления АО «АЛЭС» Нурлан Мухамед-Рахимов.





Ранее в Алматы на газовое отопление перешли ещё две котельные. За счет этого объем вредных выбросов сократится в два раза, говорят эксперты. На сегодня из 78 котельных, которые обеспечивают треть потребности города - почти все переведены на голубое топливо. Все тестовые проверки завершены и по заключению специалистов, объекты полностью готовы к зиме.



