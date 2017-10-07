675 семей Шымкента получили ключи от квартир

Ключи от квартир получили очередники – работники культуры, военнослужащие, государственные служащие и бюджетники.

Сегодня в областном центре Южно-Казахстанской области - в Шымкент 675 семей получили ключи от квартир. В торжественной церемонии вручения ключей от 35-ти квартир в новом служебном доме в микрорайоне Нурсат и 16-ти пятиэтажных домов в микрорайоне Туран принял участие аким области Жансеит Туймебаев, передает Zakon.kz









Поздравив новоселов, глава региона отметил, что в целях обеспечения населения жильем, в последние годы значительно увеличились темпы строительства жилья в городе.









Ключи от квартир в новом 35-ти квартирного служебного дома, расположенного в административно-деловом центре города, получили очередники – работники культуры, военнослужащие, государственные служащие и бюджетники.









Отметим, 16 пятиэтажных домов в микрорайоне Туран построены в рамках программы «Нурлы жер» по заказу АО «Байтерек Девелопмент». Строительством всех 16 домов занималась компания «Отау строй». Общее количество квартир – 640, по 40 квартир в каждой пятиэтажке. 339 квартир распределено среди очередников местных исполнительных органов.









В 2017 году в Южно-Казахстанской области ведется строительство 263 домов. К концу текущего года завершится строительство 116 домов. В результате, в конце года, 6000 семей получат жилье.









Фото: Пресс-служба акима ЮКО



