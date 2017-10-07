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Задержан за взятку глава управления акимата ЮКО

7 октября 2017, 14:26

Проводится досудебное расследование.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн. тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б.Б., сообщает Zakon.kz.

Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н.Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг.

"6 октября т.г. Толеген Б.Б. водворен в ИВС УВД г. Шымкента. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Шалкеева Н.Р. не применялось. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.




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