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Китаянка ослепла после многочасовой игры на смартфоне

7 октября 2017, 16:57

21-летняя девушка не прекращая играла весь день.

Жительница города Дунгуань китайской провинции Гуандун потеряла зрение на правом глазу после долгой игры на смартфоне, передает Росбалт.
Как пишет South China Morning Post, 21-летняя девушка не прекращая играла весь день в мобильную игру. После этого она попала в больницу и ей поставили диагноз окклюзия сетчатки правого глаза. Врачи добавили, что это произошло из-за перенапряжения глаз, вызванного слишком долгой игрой.
«Когда мне не нужно выходить на работу, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов вечера. После этого я еще раз ем, немного сплю и играю до 1 часа ночи», — рассказала девушка.

Фото: tvzvezda.ru

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