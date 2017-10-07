Китаянка ослепла после многочасовой игры на смартфоне

Жительница города Дунгуань китайской провинции Гуандун потеряла зрение на правом глазу после долгой игры на смартфоне , передает , передает Росбалт.

Как пишет South China Morning Post, 21-летняя девушка не прекращая играла весь день в мобильную игру. После этого она попала в больницу и ей поставили диагноз окклюзия сетчатки правого глаза. Врачи добавили, что это произошло из-за перенапряжения глаз, вызванного слишком долгой игрой.

«Когда мне не нужно выходить на работу, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов вечера. После этого я еще раз ем, немного сплю и играю до 1 часа ночи», — рассказала девушка.



