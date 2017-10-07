В МИД РК сделали заявление в связи с высказываниями Атамбаева

Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 г. в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами