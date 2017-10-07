В МИД РК сделали заявление в связи с высказываниями Атамбаева
7 октября 2017, 18:12
Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 г. в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами, передает Zakon.kz
"Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях Президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", - говорится в сообщении.
Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом.
Фото: kursiv.kz
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