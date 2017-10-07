Прогноз курса тенге на 9-13 октября

Учитывая внешние макроэкономические факторы, основными предпосылками для ослабления тенге было существенное укрепление доллара США по отношению к остальным мировым валютам, на фоне которых тренд на ослабление российского рубля составил 0,6%. Экономист Арман Байганов сделал прогноз курса тенге на следующую рабочую неделю

Укреплению доллару, кроме экономических статистических данных способствовали выступления руководства ФРС, которые подтверждали свою приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, которая заключалась в высокой вероятности еще одного повышения базовой ставки в текущем году.

Помимо этого, внешним фактором, спровоцировавшим ослабление нацвалюты, явилось снижение стоимости нефти на 2%, так как, несмотря на снижение товарных запасов нефти и нефтепродуктов, наблюдается рост добычи и экспорта нефти из США. Рост количества нефтяных буровых установок, несмотря на прошедшие два мощных урагана, свидетельствует о том, что нефтяная отрасль США оправляется от нанесенного ущерба и при текущих ценах весьма способна успешно развиваться.





К внутренним факторам, повлиявшим на ослабление курса тенге, относятся спекулятивные и панические ожидания валютного рынка Казахстана, что подтверждается повышенными объемами торгов на KASE.





Учитывая сложившиеся обстоятельства на внутреннем, мировых валютных и сырьевых рынках, на предстоящей неделе на формирование курса тенге и рубля будут влиять следующие разнонаправленные факторы:





1) По данным, обнародованным 6 октября американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США сократились на две единицы.





Смешанная динамика изменения буровой деятельности свидетельствует о том, что при текущих ценах нефтяная отрасль США вполне способна развиваться.



