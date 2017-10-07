Звездные дожди: что можно увидеть на небе в октябре

В октябре пройдут сразу два метеорных потока, каждый из которых обладает уникальной интенсивностью и энергетикой.

Метеорный дождь — эффектное и впечатляющее зрелище. Зная точную дату звездопадов в октябре 2017 года, вы не упустите возможность полюбоваться красотой этого астрономического явления и загадать заветное желание





В октябре 2017 года пройдут сразу два метеорных потока, каждый из которых обладает уникальной интенсивностью и энергетикой. Зная об особенностях звездопадов, каждый человек сможет привлечь удачу и изменить свою жизнь к лучшему.





Метеорный поток Дракониды

Этот звездопад является одним из самых красивых и зрелищных, так как падающие метеоры приобретают желтоватый или алый окрас. Падение отдельных метеоров можно будет наблюдать уже в начале месяца, а пик интенсивности приходится на период с 8 по 10 октября. Тем не менее, даже в это время количество «падающих звезд» будет невелико: оно составит около 15 метеоров в час. Наблюдать звездопад лучше всего за пару часов до рассвета.





Источник метеоров расположен в созвездии Дракона, из-за чего звездопад и получил свое название. Это созвездие и будет определять энергетические особенности метеорного потока и его влияние на нас. Дракон в восточном учении является символом богатства и мудрости, потому во время активности Драконид у людей появится немало шансов достичь материального благополучия, укрепить родственные и дружеские связи, избавиться от всего ненужного. Все желания будут иметь сильную энергетическую подпитку, поэтому не упускайте возможность приблизиться к осуществлению мечты: например, можно составить карту желаний по фэн-шуй. В октябре такой метод будет крайне эффективным.





Звездопад Ориониды





Поток Орионид будет активен уже в начале октября, однако падение максимального количества метеоров произойдет с 20 по 21 число. Несмотря на то, что интенсивность звездопада невелика, метеоры отличаются яркостью и высокой скоростью падения, а потому зрительно выглядят как яркие мгновенные вспышки на ночном небосводе.

Свое начало поток Ориониды берет в созвездии Ориона. По мнению астрологов, «воинственное» созвездие накладывает на энергетику людей особый отпечаток, обостряя внутренние противоречия и импульсивность. Однако при должном уровне самоконтроля и умении управлять эмоциями добиться желаемого в это время будет намного проще, чем обычно. Главное — избегать желания пойти по головам и не давать азарту захлестнуть вас с головой.





Фото: www.infuture.ru



