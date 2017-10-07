Она существует: Галустян встретил "бабушку Сирануш", в образе которой выступал
7 октября 2017, 21:14
"Михаил, а вы изменились", — шутят интернет-пользователи.
Шоумен и юморист Михаил Галустян встретил в реальной жизни "бабушку Сирануш", в образе которой часто выступал в КВН, передает Рен ТВ.
Артист заснял на видео пожилую женщину, очень похожую на его героиню, и выложил этот ролик на своей странице в социальной сети.
"Она существует", — подписал он видео.
Интернет-пользователи растрогались и нашли ролик забавным.
"Такая милая", — пишет один из комментаторов.
"Миша, один в один твой персонаж", — отмечает другой.
"Боже!!!! Как вы похожи!", — сказано еще в одном комментарии.
"Михаил, а вы изменились", — шутит другой пользователь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882079-23c5ba53af55208c8ba19be595e79ca5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...