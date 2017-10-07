Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Она существует: Галустян встретил "бабушку Сирануш", в образе которой выступал

7 октября 2017, 21:14

"Михаил, а вы изменились", — шутят интернет-пользователи.

Шоумен и юморист Михаил Галустян встретил в реальной жизни "бабушку Сирануш", в образе которой часто выступал в КВН, передает Рен ТВ.

Артист заснял на видео пожилую женщину, очень похожую на его героиню, и выложил этот ролик на своей странице в социальной сети.

"Она существует", — подписал он видео.

Интернет-пользователи растрогались и нашли ролик забавным.

"Такая милая", — пишет один из комментаторов.

"Миша, один в один твой персонаж", — отмечает другой.

"Боже!!!! Как вы похожи!", — сказано еще в одном комментарии.

"Михаил, а вы изменились", — шутит другой пользователь.



Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...