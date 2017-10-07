Она существует: Галустян встретил "бабушку Сирануш", в образе которой выступал

"Михаил, а вы изменились", — шутят интернет-пользователи.

Шоумен и юморист Михаил Галустян встретил в реальной жизни "бабушку Сирануш", в образе которой часто выступал в КВН , передает , передает Рен ТВ





Артист заснял на видео пожилую женщину, очень похожую на его героиню, и выложил этот ролик на своей странице в социальной сети.





"Она существует", — подписал он видео.





Интернет-пользователи растрогались и нашли ролик забавным.





"Такая милая", — пишет один из комментаторов.





"Миша, один в один твой персонаж", — отмечает другой.





"Боже!!!! Как вы похожи!", — сказано еще в одном комментарии.





"Михаил, а вы изменились", — шутит другой пользователь.







