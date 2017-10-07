Ролик с говорящей хаски набирает просмотры в сети
7 октября 2017, 22:21
Пушистый питомец просил вывести его на улицу.
В Сети набирает просмотры видео с тем, как собака породы хаски "разговаривает" со своим хозяином, передает РЕН ТВ.
На этих кадрах можно увидеть, как пес воет в ответ на реплики мужчины. Как пишет Daily Mail, таким образом пушистый питомец просил вывести его на улицу.
"Кто говорит, что собаки не могут общаться со своими владельцами?" — пишет издание.
В конце, судя по всему, просьбу собаки все же выполнили.
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