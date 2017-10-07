Ролик с говорящей хаски набирает просмотры в сети

Пушистый питомец просил вывести его на улицу.

В Сети набирает просмотры видео с тем, как собака породы хаски "разговаривает" со своим хозяином , передает , передает РЕН ТВ.





На этих кадрах можно увидеть, как пес воет в ответ на реплики мужчины. Как пишет Daily Mail, таким образом пушистый питомец просил вывести его на улицу.





"Кто говорит, что собаки не могут общаться со своими владельцами?" — пишет издание.





В конце, судя по всему, просьбу собаки все же выполнили.







