В Казахстане 8% женатых мужчин страдают бесплодием

8% женатых казахстанцев, или около 600 тысяч человек, страдают бесплодием. С этим и другими заболеваниями мужчин вот уже 12 лет борются урологи и андрологи Казахстана с помощью программы «Мужское здоровье». За время существования инициативы более 200 тысяч человек проверили свое здоровье и вовремя узнали о серьезных заболеваниях , передает , передает 24.kz





Уже первый скрининг в 2006 году обнажил масштабы проблемы: из 25 тысяч обследованных больше половины страдали от эректильной дисфункции, 42% - от половых инфекций и 30% оказались бесплодны. Тогда прояснилась и цель программы.





Мирзакарим Алчинбаев, председатель правления НЦ урологии им. Джарбусынова:

- Смысл центра мужского здоровья - не искать заболевания, а заниматься профилактикой заболеваний. Сегодня, к сожалению, 20% приходится на профилактику. А 80% приходят на обследование и лечение.





Илья Индучный попал в отделение урологии так же, как и большинство других пациентов, - когда стало совсем плохо.





Илья Индучный, пациент:

- Проблем не было, особенно мочекаменная болезнь - она так просто не выявляется. Просто в определенный момент резкий приступ, и потом узнаешь. Мужики все так - до последнего ходят. Центры мужского здоровья помогают поставить диагноз и получить правильное лечение. Для этого здесь работают не только урологи, но и врачи других специальностей: терапевты, эндокринологи, психологи и кардиологи.





Михаил Зельцер, доктор медицинских наук:

- Это эпидемически распространяющиеся заболевания, которые существенным образом сказываются на качестве и длительности жизни человека. При них резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше центры функционировали как частные, но с 2018 года средства на их работу будут выделяться по госпрограмме, которая охватит все регионы страны.





Авторы: Полина Чихичина, Ерлан Абжанов



