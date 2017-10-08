«Мисс Мангистау-2016» победила на ЧМ по бодибилдингу в Монголии

Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу 2017 года завершился в Монголии. Спортсменка из Мангистауской области Ляззат Акшаева принесла Казахстану золотую медаль, пишет lada.kz





В Монголии завершился девятый чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу, который собрал более 400 спортсменов из 40 стран. Спортсмены состязались по 42 категориям среди молодежи, взрослых и ветеранов. Также прошли конкурсы лучших в мужском и женском фитнесе, «Модель бодибилдинга» и абсолютный чемпион или «Mr. Universe 2017», на котором Монголия как страна-хозяйка чемпионата имела право выставить до четырех спортсменов в одной категории.





«В самом многочисленном чемпионате мира, который проходил в городе Патаяа Таиланда приняли участие около 400 спортсменов из 45-ти стран мира. Теперь этот рекорд побил чемпионат, который проходил в Монголии», - сказал Дэтиук Пол Чуа, генеральный секретарь Всемирной федерации бодибилдинга и фитнеса.





Всего на чемпионате были определены имена 42 обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей. Одно из первых мест завоевала участница из Казахстана Ляззат Акшаева, которая в 2016 году была признана обладательницей титула «Мисс Мангистау». А также становилась победительницей чемпионата Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу. Тренером актауской спортсменки является Нурсултан Амантай, который готовил девушку к чемпионату мира и поддерживал на протяжении всего мероприятия.





Фото из архива Нурсултана Амантая



